Socioprofessionnels de Corse : "le temps est venu de donner un espace au dialogue et à la concertation"

Après l’expression de l’émotion et des revendications légitimes portées de manière très forte par la société Corse dans son ensemble, et plus particulièrement par notre jeunesse, il apparait désormais crucial de ne pas laisser les débordements de violence refermer par anticipation la fenêtre de dialogue qui va s’ouvrir dans les prochains jours.





L’économie de notre Ile fragilisée depuis des décennies par des contraintes structurelles (insularité, saisonnalité, étroitesse du marché...), menacée par des paramètres pénalisants et aggravants (cadre fiscal inadapté, faible diversification, paracommercialisme...) est également impactée de plein fouet depuis deux ans par les dramatiques crises en cours (sanitaire, géopolitique...) et le sera sans aucun doute par celles que nous redoutons dans un futur proche (climatique, sociétale...).





Cela ne doit évidemment pas prendre l’ascendant sur l’ensemble des autres enjeux institutionnels, culturels ou sociaux, mais cela ne doit pas non plus être ignoré ni encore minoré au moment où il sera question de tracer les pistes des réformes que nous attendons pour équilibrer l’avenir de notre société dans les prochaines décennies.





Pour donner une chance à la concertation, pour donner les meilleures chances à cette construction nouvelle et à ces chantiers de réforme sans précédent, nous appelons au calme et à la modération dès aujourd’hui et pour toute la durée des discussions que le Gouvernement, la Collectivité de Corse, et la société civile ouvriront à partir de mercredi prochain.



Il est signé par la CCI de Corse, la Chambre régionale de Métiers et de l'Artisanat, l'UMIH Corsica, Strada Corsa, la FNTV, les Gîtes de France, la CPME Corsica, l'U2P, le syndicat professionnel des transporteurs de Corse