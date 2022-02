Société : quelle est l’importance de l’art dans notre vie ?

L’architecture ;

La sculpture ;

La peinture et le dessin ;

La musique ;

La littérature et la poésie ;

Le cinéma et les arts médiatiques ;

Les arts de la scène ;

La bande dessinée.

L'art est partout, et pourtant beaucoup estime qu'il n'a pas vraiment d'utilité pour les sociétés humaines. S'il n'a effectivement pas pour vocation première d'être utile, l'art joue un véritable, sans même que l'on s'en rende compte.Avant de s'arrêter sur les différents, il est intéressant de rappeler ce que nous définissons par "art". Perçue essentiellement comme le résultat d'une activité artistique technique et d'un certain savoir-faire, une œuvre d'art peut se percevoir selon le degré de technicité de l'artiste, mais aussi, de manière plus subjective, selon la valeur de son contenu. L'art se perçoit donc à la fois sur le fond et sur la forme.L'art se décline alors en 9 activités différentes, chacune d'elles étant uneunique :Les artistes s'expriment à travers leurs œuvres pour offrir au public leur propre, avec goût et sensibilité.Si de nombreux artistes créent pour leur satisfaction personnelle, il faut avouer que la plupart dessont aujourd'hui destinés à la vente. Que ce soit un film, une peinture, un livre, ou encore une chanson, ces créations répondent à un besoin émotionnel ou intellectuel du public, qui est prêt à payer pour en profiter.Ainsi, lorsqu'un amateur vient à découvrir une galerie d'art , à se rendre au cinéma, ou aller dans une librairie, il s'attend à trouver des produits commerciaux.L'art peut donc être perçu, ici, comme un moyen de gagner sa vie et/ou de s'offrir un produit générant des émotions. Mais l'art n'est pas toujours destiné à la commercialisation.Bien souvent, les artistes se libèrent des contraintes de la société, pour pouvoir laisser libre-court à leurs émotions, leurs ressentis et leurs idées. L'art est donc perçu comme un moyen puissant d'peu communes, ou de dénoncer certains maux de la société. L'art est donc parfois fortement imprégné d'un engagement politique, et vise àen puisant dans leurs émotions les plus profondes.Mais les œuvres d'art ont aussi le pouvoir dedu public, et à l'inciter à puiser en lui les émotions et sentiments nécessaires à la compréhension du monde. L'évasion produite par l'art révèle, en effet, presque toujours, une réalité difficile à cerner.Tout le monde n'a pas la même sensibilité face à une œuvre d'art. La personnalité, les ressentis, ou encore le vécu sont autant d'éléments qui ont un rôle dans la perception du travail d'un artiste. À travers la critique – positive comme négative – et à travers les échanges, l'art permet alors souvent de. Chacun affirme sa personnalité, expose son point de vue, reçoit les arguments et émotions de l'autre sans jugement, jusqu'à, parfois, trouver une âme complice et démarrer une relation unique.Par ailleurs, en faisant appel aux émotions, l', une qualité indispensable pour des relations saines.Laest bien souvent un moyen detrop fortes ou trop complexes. Cela est vrai pour l'artiste qui conçoit son œuvre, mais c'est aussi vrai pour le spectateur, qui trouve en chaque œuvre un moyen de s'apaiser : un film drôle pour soulager sa colère, un tableau pour libérer sa tristesse, la musique pour calmer une angoisse…Sans même nous en rendre compte, nous consommons chaque jour l'art sous toutes ses formes. Cela reflète son utilité profonde et les bienfaits qu'il apporte au quotidien.