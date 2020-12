Sites de paris sportifs : comment choisir le meilleur ?

Ces dernières années le nombre de parieurs a explosé entrainant une concurrence acharnée entre les différents opérateurs.Preuve de l’engouement que les paris sportifs engendrent, cette année 14 nouveau opérateurs ont reçu leur agrément de l’ANJ (Autorité Nationale du Jeu) pour exercer légalement en France.Dès lors, la question se pose de comment choisir un bon site de paris sportifs, sur quels critères baser son choix ?L’expérience utilisateur, l’ergonomie du site, est un facteur à prendre en compte lors du choix d’un site de paris sportifs. La qualité de l’interface et la facilité de navigation étaient auparavant considérées comme secondaires. Depuis les choses ont évolué, les opérateurs s’attachent à fournir une expérience unique à leurs clients. Il est donc vivement conseillé, avant de faire un dépôt, de passer quelques minutes sur le site pour analyser le parcours des utilisateurs. Si vous utilisez un mobile vous pouvez aussi vous fier aux notes sur l’App Store ou sur Google Play Store.Un autre aspect à prendre en considération lors du choix ce sont les bonus de bienvenue et les différentes promotions ponctuelles. Bien que les bonus d’inscription soient intéressants, ce qui est plus important ce sont les bonus réguliers. Sur le long terme leur valeur est bien plus importante.Enfin, si vous débutez dans les paris sportifs il est conseillé de choisir un site qui propose la fonction « cash-out » qui vous permet de récupérer une partie de votre mise si votre pari est en mauvaise posture au cours de la rencontre.La qualité des cotes est un autre facteur à prendre en considération. Avant de vous engager auprès d’un bookmaker prenez le temps de comparer les cotes pour une même discipline sur plusieurs sites. En effet certains sont plus spécialisés dans les gros championnats de football comme la Premier League ou la Ligue 1 tandis que d’autres sont plus focalisés sur des championnats de moindre importance comme la Jupiler Pro League (Ligue 1 Belge) et offrent, comparativement, de meilleures cotes.En résumé, les cotes pour un même match sont à peu près les mêmes chez tous les bookmakers. Par contre elles peuvent différer de manière significative en fonction de la discipline et de la compétition.Faites une rapide vérification entre plusieurs sites et choisissez celui qui semble le plus avantageux.