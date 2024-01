Sisco: la commune officialise l'acquisition du couvent Santa Catalina

C’est la dernière ligne droite d’un feuilleton débuté en 2017. Le maire de Sisco, Ange-Pierre Vivoni, et ses conseillers ont officialisé ce jeudi 11 janvier l'acquisition de ce joyau patrimonial du XVe siècle qui a fait l'objet d'une longue bataille juridique. Après plus de 30 ans de combat autour de la vente du manoir le 23 février dernier, à Paris, la commune avait signé une promesse de vente, moins d'un an plus tard la municipalité a présenté ce jeudi l’avant-projet réalisé par les assistants-maîtres d’ouvrage concernant l’avenir du domaine de Santa Catalina. L'édile il y a détaillé l’ensemble des opérations prévues pour le couvent et les 27 hectares qui le compose.





Un projet cultuel, culturel et agricole



Concernant le projet pour Santa Catalina, le maire indique avec reçu « une centaine de réponses venant de toute la Corse, où les gens ont souhaité voir mis en avant d’abord l’aspect culturel, puis cultuel et l’agricole », consignes que les assistants-maîtres d’ouvrage ont suivies à la lettre pour la présentation de leur avant-projet. Pour l’aspect culturel, la commune veut faire la part belle à l’éducation, avec la création d’une école de musique et de chant, ainsi que la mise en place d’un théâtre de verdure. Un projet de cafétéria, afin que les visiteurs puissent se restaurer, est également à l’étude. Surtout, la commune est actuellement en discussion avec l’artiste Gabriel Diana, pour qu’une partie de ses œuvres soient exposées le long du chemin de crête qui relie le couvent Santa Catalina au col de Saint-Jean, et que le reste de ses créations bascule du Dian’Arte Muséum de la Marana jusqu’au musée de Sisco.







Pour la partie cultuelle, le but est de mettre en avant le patrimoine religieux du couvent, et notamment des reliques qu’elle abrite. Cela sera notamment les cas lors de la fête des reliques, où Mgr Bustillo se rendra à Santa Catalina le jeudi 23 mai pour y célébrer la messe, la première à être réalisée en ce lieu par un cardinal depuis 1262. Enfin, la mairie souhaite recréer une parcelle agricole sur le terrain, qui représenterait au maximum un quart des 27 hectares. Sur cette terre, des pieds de vigne, avec des cépages datant de 1850, seront plantés, ainsi que des figuiers et des câpriers, arbres qui étaient abondants dans le Cap Corse jusqu’au 19e siècle. « Je souhaite que cela redevienne un lieu cultuel, culturel et agricole, un lieu de vie et un lieu important pour la Corse et la Méditerranée en général, afin que Sainte-Catherine retrouve son lustre du 16e siècle. Ce manoir doit appartenir à toute Corse, et le but, c’est que toute l’île s’imprègne de ce lieu mythique qui est le berceau du christianisme sur ces terres », rappelle le premier édile. Toutefois, l’intégralité du projet mettra du temps avant de voir le jour puisque le maire estime qu’une décennie sera nécessaire pour être achevée.







Un appel au dons



Si le projet est ficelé, les financements, eux, sont toujours manquants. Ange-Pierre Vivoni a d’ailleurs évoqué l’achat du domaine de Sainte-Catherine, qui n’est pas encore acté. Si la commune dispose bien d’une promesse de vente, elle a jusqu’au 30 juin pour finaliser l’acquisition du domaine. « Pour refaire le couvent et le domaine, nous serons financés à 80% par l’État, la Collectivité de Corse et l’Union européenne, en revanche, pour acheter ce bien, il n’y a pas de financement », explique le maire. La commune doit encore réunir 1,7 million d’euros pour que l’acquisition officielle soit signée. Afin de ne pas faire peser une charge trop lourde sur les finances de la commune, la mairie a décidé de diviser la somme en deux, en réalisant d’un côté un emprunt d’un million d’euros pour acheter le domaine, qu’elle remboursera sur les quarante prochaines années, à raison de 35 000€ par an, et de l’autre, en s’appuyant sur les donations populaires pour réunir l’autre partie de la somme. Pour l’heure, la cagnotte de la Fondation du patrimoine indique que 30 contributeurs ont mis la main à la poche, pour un montant total de 305 000€, afin de financer l’achat de la propriété, mais le maire espère « pouvoir multiplier par dix le nombre de donateurs », de sorte que « toute la Corse et tous ceux qui aiment la Corse viennent aider à trouver cette somme », ajoute Ange-Pierre Vivoni, qui rappelle que les dons sont déductibles à 66% de l’impôt sur le revenu. « Je me suis engagé auprès des Siscais pour que Santa Catalina ait un budget à part de celui de la commune, de manière à ce que les recettes couvrent les dépenses au centime près, pour que cela soit une opération blanche », résume le maire.