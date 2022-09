Silver économie : la Collectivité de Corse veut relancer la dynamique

Et ces solutions doivent être réfléchies localement. Car si la question du vieillissement de la population est générale, elle prend des connotations particulières selon les territoires. C’est ce qu’a constaté Luc Broussy lors de son tour de France. Pour le président de Silver Eco, « la Corse présente des spécificités démographiques, territoriales et urbaines ». Il voit, notamment, des points communs avec la Martinique.



Outre l’insularité, il note que « le fait que la population vieillit, qu’elle vieillit sur place, que des actifs partis en métropole reviennent vieillir sur l’île, et dans le même temps, que des jeunes partent ailleurs ». Autre point de similitude : la question des mobilités. « En Corse, quand on n’a plus de voiture comment fait-on ? », interroge-t-il.



Enfin, dernière caractéristique : des logements anciens. « La Corse a toujours eu un taux d‘entrée en EPHAD plus faible. Les gens veulent rester chez eux, encore faut-il que l’habitation soit adaptée. Il faut donc massivement investir dans l’adaptation des logements. », estime Luc Broussy. Un chantier ambitieux, que la Collectivité entend bien, pourtant, prendre à bras-le-corps.