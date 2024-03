Sidaction : En Corse, le nombre de dépistages toujours à la traîne

« On n’a jamais arrêté de se battre contre le Sida ». C’est un rendez-vous qui chaque année permet de récolter des dons en faveur de la recherche contre le VIH ou pour soutenir les associations d’aide aux malades. La 30ème édition du Sidaction se tient ces 22, 23 et 24 mars. L’occasion de reparler du virus du Sida qui tue encore 630 000 personnes chaque année dans le monde. « Pour les malades, les choses vont quand même mieux aujourd’hui grâce aux traitements et à la prise en charge optimale de cette pathologie », souligne Sylvie Marcaggi, présidente Aiutu Corsu, engagée depuis plus de 30 ans dans la lutte contre le Sida, « Pour autant, tout n’est malheureusement pas résolu ».



En effet, alors que, selon l’association du Sidaction, 24 000 personnes ignoreraient qu’elles sont séropositives en France, le dépistage a dans le même temps du mal à devenir un réflexe, et le virus continue de toucher de nouvelles personnes. « Il faut donner à la population la possibilité de connaître les outils de dépistage et expliquer l’intérêt de se faire dépister », martèle Sylvie Marcaggi en pointant notamment le fait que les dépistages tardifs compliquent la prise en charge médicale.« La Corse est l’une des régions de France les plus en retard par rapport au nombre de dépistages proportionnels à sa population », déplore-t-elle par ailleurs, « Il faut vraiment qu’on puisse ratisser le plus large possible. Une personne dépistée va pouvoir être prise en charge médicalement, mener une vie tout à fait normale et ne va plus transmettre le virus à ses partenaires. Je ne suis pas convaincue que toute la population ait bien compris l’enjeu ».



" Le Sida ne fait plus peur aux jeunes "



Acte gratuit et anonyme, le dépistage peut se faire par le biais d’une prise de sang dans n’importe quel laboratoire, via un TROD, une petite piqûre au bout du doigt qui permet de donner un résultat en 20 minutes – et qui peut notamment être réalisé dans les locaux d’Aiutu Corsu - ou par un auto-test à faire directement chez soi. Et pourtant, 42% des jeunes qui déclarent avoir de multiples partenaires non réguliers affirment ne pas avoir fait de test de dépistage dans les 12 derniers mois, selon l’association du Sidaction. Pis, ils sont 45% à déclarer ne pas utiliser systématiquement de préservatif lors des rapports sexuels. « Le Sida ne fait plus peur aux jeunes. Pour eux, c’est une maladie banale comme les autres. Ils pensent que l’on prend un cachet et que le problème est résolu », souffle la présidente d’Aiutu Corsu en regrettant que les jeunes générations se sentent peu concernées par le sujet.



En outre, l’association du Sidaction relève que les préjugés et discriminations face aux personnes vivant avec le VIH augmentent de façon inquiétante. « 44% des Français seraient mal à l’aise s’ils apprenaient que la personne qui garde leur enfant était séropositive. Un tiers serait mal à l’aise à l’idée de partir en vacances avec une personne séropositive. Une personne sur quatre serait mal à l’aise si son collègue de travail était séropositif. Plus d’un quart des jeunes pense qu’une personne séropositive sous traitement peut représenter un danger pour les autres », constate-t-elle.