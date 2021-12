Sida en Corse : les dépistages encore trop bas

Si la maladie est encore trop méconnue, les traitements disponibles le sont tout autant. Certains permettent de se rapprocher du risque 0 et sont dispensés dans les hôpitaux corses. « Dans tous les services d’urgence et depuis ce 1er décembre au CeGGID (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic) d’Ajaccio, il existe un traitement d’urgence. Il va durer un mois et faire en sorte que la personne ne contracte pas la maladie. Mais pour cela il faut le débuter 48 heures maximum après la prise de risque », explique Xavier Renucci. Il s’agit du TPE, le traitement Post-Exposition.



D’autres dispositifs existent comme les autotests disponibles dans les pharmacies et auprès des associations de lutte contre le sida. « Dès 2022 le dépistage sans ordonnance sera aussi généralisé », précise Patricia Enel. Sans quoi, l’objectif « 2030 sans Sida » risque d’être difficile à atteindre.