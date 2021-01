Si n'hè andatu Andria Simeoni

Militant nationaliste affirmé, membre de l'associu Sulidarità, Andria Simeoni, familièrement surnommé "Dédé" est décédé la nuit entre vendredi 8 et samedi 9 janvier à son domicile de Calvi, à l'âge de 52 ans, Victime d'un malaise cardiaque.

A l'annonce de son décès c'est un immense voile de tristesse qui a enveloppé la Balagne où il était très avantageusement connu mais aussi à travers la Corse à laquelle il était fier d'appartenir.

C'est avec force et courage qu'il défendait ses idées "Dédé", l'ami de tous, l'homme sur qui l'on pouvait compter, dans les bons comme dans les mauvais moments.

Sa gentillesse, son sourire, cette volonté de toujours venir en aide aux autres étaient pour tous un exemple de droiture et de fidélité. "Dédé" était toujours là pour défendre la bonne cause et servir.

Dernièrement, suite à la tempête Alex, il était du voyage, au côté de son beau-frère Gilbert Barrachina, pour emmener des denrées et vêtements pour les sinistrés de Roquebillière dans l'arrière-pays niçois.

Ses actions durant la période de confinement étaient également appréciées de tous.





Membre de l'Associu Sulidarità, il multipliait également les actions pour venir en aide aux prisonniers politiques.

Garçon discret, il avait foi en ce qu'il faisait et silhouette joviale va beaucoup nos manquer.



Son corps repose à la chapelle de Loretto à Calvi et ses obsèques seront célébrées le lundi 11 janvier à 10 heures en l'église Sainte Marie Majeure de Calvi.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Corse Net Infos présente à son frère Dominique, à sa sœur Marie Simeoni, élue de l'Assemblée de Corse, et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.