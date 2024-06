« Si Manghja » : Le festival des saveurs locales fait halte à Borgo

Après le succès de la première édition à Biguglia l’an passé, la Communauté de Communes Marana Golo pérennise la manifestation en se délocalisant à Borgo. « Notre première édition était en fait le résultat du diagnostic effectué à travers une conférence et qui soulignait qu’il était important de mettre en contact direct producteurs et consommateurs », explique Andréa Scopetani, chargée de mission pour le PAT (Projet Alimentaire Territorial) à la Communauté de Communes Marana-Golo. « Le PAT est un programme qui favorise les circuits courts à travers l’alimentation locale. Ce festival qui intègre les actions de la Com com est destiné à promouvoir les produits locaux, 14 producteurs seront sur place. »





Le complexe Paul Natali à Borgo accueillera cette 2e édition de « Si Manghja » de 11h30 à 16h30, avec une entrée gratuite. Les visiteurs pourront découvrir une quinzaine de stands de producteurs et quatre stands dédiés à l’animation. « Il s’agit d’un marché dégustation sur le principe du Spuntinu. Les visiteurs peuvent acheter un plateau au stand d’un producteur et le déguster sur place. Des tables et des chaises sont installées à cet effet », précise Andréa Scopetani.





Les produits proposés iront du sucré au salé : chocolats, macarons, miel, canistrelli, frappes, sablés… charcuterie, migliacci, tartes, vins, bière… Tous ces produits seront également disponibles à la vente à emporter. Ce « marché-spuntinu musical » sera animé par le jeune Sébastien Dufresne, l’une des voix les plus prometteuses de Corse. Des démonstrations culinaires sont programmées avec notamment Marine Escoffier, la jeune pâtissière bastiaise révélée par l’émission Master Chef en 2015. « La cheffe proposera des démonstrations culinaires autour de la cuisine méditerranéenne et fera découvrir au public des recettes savoureuses et faciles à réaliser, ainsi que des astuces pour cuisiner des produits frais et de saison, elle alliera plaisir et équilibre », souligne A. Scopetani.





L'équipe de la Médiathèque de la Ville de Borgo participera au festival avec des animations exceptionnelles autour du thème « Le Petit Prince et les animaux » en hommage à Antoine de Saint-Exupéry à partir de 11h00 : lecture et contes, ateliers culinaires inspirés des aventures du Petit Prince et de la gastronomie corse, activités créatives pour les petits autour des personnages et des thèmes de l'œuvre de l’écrivain aviateur.





Côté animation, sous l’intitulé « Après l’effort, le réconfort », les organisateurs aborderont les thèmes et compétences chers à la Communauté des Communes Marana-Golo : mobilité, déchets, eau. « Nous allons mettre en place un circuit vélo tout public pour faire découvrir cette activité avec notre chargée de mission mobilité Hélène Boulet. » Un programme bien étoffé avec informations et quiz sur la sécurité cycliste, démonstration, réparation vélo, parcours cyclistes pour les enfants, essai de vélo à assistance électrique en liaison avec l’Association Adrien Lippini.



L’eau sera matière à un jeu avec le « Bar à eaux » de l’association A Rinascita. Objectif : reconnaître l’eau minérale, l’eau de source, l’eau du robinet... Enfin, avec « Spuntri » les animateurs de la Com Com accompagneront le public à bien trier après avoir bien mangé. Poubelles jaune, verte, bleue, noire... il y en aura de toutes les couleurs ! Ce festival a reçu le soutien de la ville de Borgo et de la Collectivité de Corse.