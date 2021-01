Shopopop, la plateforme de livraison collaborative entre particuliers s'implante à Ajaccio

Créée à Nantes en 2016 par Johan Ricaut et Antoine Cheul, Shopopop a pour ambition de « réinventer la livraison de proximité ». Déjà disponible dans 7 000 villes en France et utilisée par plusieurs milliers de personnes, elle débarque sur la région ajaccienne via le Leclerc Baleone. Le concept ? Se faire livrer ses courses à l’adresse, au jour, et à l’heure de son choix, par un membre de la communauté des particuliers-livreurs appelés « Shoppers », au lieu de récupérer soi-même sa commande en drive.



Les avantages ? Une économie de temps, un coût peu élevé et une limitation de l’impact carbone puisque le « Shopper », alerté par l’application, profite d’un déplacement de proximité, qu’il s’agisse d’un trajet vers l’école, le travail ou les courses, pour récupérer les achats et les livrer. En échange de ce service, il perçoit un pourboire d'un montant de 8 euros en moyenne, qui permet de rentabiliser sa sortie. Un petit complément de salaire non négligeable en cette période de crise.



Sur la région ajaccienne, ils sont déjà une cinquantaine à être inscrits sur l’application et 430 livraisons ont été effectuées depuis le mois de novembre. Un service qui a vocation à se développer sur l'île, puisque des partenariats devraient voir le jour prochainement avec d'autres acteurs de la grande distribution comme l’enseigne Carrefour, mais aussi des commerces de proximité.