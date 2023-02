Semi-liberté pour Alain Ferrandi : "on vit les premières heures d'un renouveau"

Grâce à cette décision, Alain Ferrandi aujourd'hui âgé de 62 ans, qui a une promesse d'embauche en CDI pour travailler dans la journée chez un agrumiculteur de Castellare-di-Casinca, avant de rentrer dormir la nuit à la prison de Borgo. "Il se sent prêt, ça fait plusieurs années qu'il a eu le temps d'y réfléchir, assure son avocate, Me Davideau. Ça lui permettrait de se retrouver dans un domaine professionnel qu'il connaît, à savoir le monde agricole. C'est quelqu'un qui est resté informé et curieux durant toute sa détention. On espère vraiment qu'il va pouvoir, comme prévu, bénéficier d'un régime d'aménagement de peine à compter du 23 mars. Pour qu'il puisse travailler, retrouver sa famille, mener de nouveau une vie active... Tout ce qui est dans ses priorités depuis très longtemps."



Des espoirs qui ne seront pas, l'espère l'avocate, ternis une fois de plus par un revirement de situation. Car le tribunal d'application des peines antiterroristes avait déjà accordé cette même décision de semi-liberté il y a un an presque jour pour jour, avant que la décision ne soit, trois mois plus tard, modifiée suite à un appel du parquet national antiterroriste.



Là encore, le Pnat dispose d'un délai de 24 heures pour faire appel. Ce vendredi, le démarrage des discussions qui devrait avoir lieu à Paris va donc très probablement dépendre de l'annonce d'un appel ou non par le parquet. D'ici-là, le temps reste à la satisfaction et au soulagement pour Alain Ferrandi.