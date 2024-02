Sémaphores de Méditerranée : un bilan 2023 positif pour les sentinelles de la mer corse

Sur la côte méditerranéenne, les gendarmes de la mer assurent la sécurité maritime au quotidien. Cette année encore, leur travail a été efficace, comme le montrent les chiffres récemment publiés par la préfecture maritime. Véritables aiguilleurs des mers, les 19 sémaphores dont 12 situés sur le continent et 7 en Corse, sont chacun supervisés par une équipe d'une dizaine de professionnels dévoués. Leur mission principale est de garantir la sécurité du trafic maritime le long d'une étendue côtière méditerranéenne couvrant près de 2000 kilomètres. En 2023, ces installations qui représentent le dernier rempart contre les menaces potentielles émanant de la mer, ont suivi pas moins de 273 305 navires civils ainsi que plus de 500 navires militaires étrangers, permettant ainsi d'apporter assistance à plusieurs milliers de personnes en détresse en mer. Outre leur rôle crucial dans le suivi et la surveillance des navires, les sémaphores jouent un rôle central dans l'action de l'État en mer en Méditerranée. Grâce à leur maillage territorial et leurs capteurs sophistiqués, ils contribuent activement au respect des réglementations maritimes et apportent un soutien indispensable au Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de la Méditerranée (CROSS MED) et à la a Marine nationale, qui opère en haute mer dans leurs missions de sauvetage en mer et de surveillance de la navigation ainsi que des pollutions.

En 2023, les contributions des sémaphores à l'Action de l'État en Mer (AEM) comprennent notamment le suivi de 16 608 mouillages de navires de commerce et de grands yachts (+ de 45m) dans les eaux territoriales françaises, la surveillance de 3 293 navires de commerce dans les Bouches de Bonifacio, le signalement de 1 602 suspicions d'infractions à la réglementation, l'assistance à 1 407 opérations de sauvetage en mer, le suivi de 125 navires de commerce en avarie, ainsi que la diffusion de 9 991 avis urgents aux navigateurs et de bulletins météorologiques via la VHF.