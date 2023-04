Semaine olympique et paralympique à Pietrosella : découvrez le programme

En 2024, se dérouleront les Jeux olympiques en France. À l’initiative du comité d’organisation national, il est demandé aux communes homologuées Terre de jeux 2024 d’organiser la Semaine olympique et paralympique (SOP). Objectif : éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière, faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques, et faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap.

La commune de Pietrosella a donc choisi de participer à la SOP du 3 au 8 avril afin de sensibiliser les plus jeunes aux valeurs du sport et de les éveiller à l’engagement bénévole.

Des animations, permettant de découvrir des disciplines olympiques et paralympiques, auront lieu sur le temps scolaire et extrascolaire.