Semaine de réduction des déchets à Porto-Vecchio : des animations sur cinq jours

La Semaine européenne de la réduction des déchets se déroule du 21 au 29 novembre. Le but est d’encourager les citoyens à réduire la production de déchets au quotidien , transmettre les bonnes pratiques de consommation, prolonger la durée de vie des produits. L’initiative est portée par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Plusieurs milliers d’animations sont organisées en France lors de cette semaine.

La ville de Porto-Vecchio sera l’une des communes partenaires avec six journées organisées.







La présentation de cette manifestation, qui s'adresse à un public le plus vaste possible, des enfants jusqu'aux adultes, a eu lieu ce lundi 8 novembre dans les locaux de la Médiathèque L'Animu en présence de Dumenica Verdoni, adjointe en charge de la culture et de l'éducation, de Vincent Gambini conseiller responsable du développement durable et des organisateurs et partenaires de cette semaine.



Réveiller les consciences

La Ville de Porto-Vecchio, qui organise cette semaine européenne, avec les soutiens des recycleries Dinò de Porto-Vecchio, Eco Creazione de Balagne et Inizitiva d'Ajaccio, ainsi que la communauté de communes Sud Corse, la mission locale Sud Corse et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Porto-Vecchio, a décidé d'ouvrir le débat pour réveiller les consciences.

L'objectif essentiel au travers des divers temps forts de cette semaine, est de favoriser une prise de conscience collective car au travers des atteintes à l'environnement, c'est de l'avenir même de l'humanité dont il s'agit.

Les différents animations vont permettre d'explorer toutes les possibilités en matière de recyclage. Exposition, débats, rencontres, ateliers, mais aussi des temps comme le mercredi 24 novembre avec ce très attendu atelier du tourisme durable, premier du genre, ou bien le samedi 27 avec cette opération de nettoyage du Stabiacciu, vont mailler cette semaine qui va, aussi, interpeller les citoyens que nous sommes.