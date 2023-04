Semaine de la santé sexuelle : plusieurs rendez-vous en Corse pour oser "sex’primer sans tabou"

« La santé sexuelle, lorsqu’elle est considérée de manière positive, s’entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence ». C’est en partant de cette définition de l’Organisation Mondiale de la Santé que depuis plusieurs années a été mise en place une stratégie nationale autour de la santé sexuelle qui conduit notamment à l’organisation de semaines thématiques annuelles.



En Corse, la 3ème édition de cet évènement qui se déroule du 6 avril au 5 mai mobilise de nombreux acteurs au premier rang desquels l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Collectivité de Corse, l’Université, l’association Aiutu Corsu, le Corevih et l’Enipse. « Ces Semaines de la santé sexuelle nous donnent d’abord l’occasion de développer une conception positive de la sexualité », explique en premier lieu Marie-Hélène Lecenne, la directrice générale de l’ARS. « Cela nous permet aussi d’aborder des thématiques de santé publique et de faire des actions de prévention, notamment sur les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), à travers les différents temps et conférences », ajoute-t-elle en notant que les participants à ces opérations sont ensuite en capacité d’identifier les ressources qui existent en termes d’accès aux soins et à l’information.



À ce titre, le Dr Jean-Louis Wyart, directeur de la santé publique à l’ARS, soulève l’enjeu fort qui existe autour de ces actions de prévention en Corse. S’il concède que sur l’île les chiffres des IST restent « modestes », au vu des données de Santé Publique France, il tempère en posant que « nous sommes loin d’être dans une situation de sécurité ». « On s’aperçoit, notamment chez les femmes de moins de 25 ans qui accèdent au dépistage, qu’il a une augmentation du nombre de positivités sur certaines affections sexuellement transmissibles qui peuvent générer des problématiques de fertilité à distance. Ce sujet est très important », martèle-t-il en invitant à la vigilance. Dans un autre registre, Marie-Hélène Lecenne pointe également le fort taux d’Interruption Volontaire de Grossesse qui existe encore sur notre territoire. Face à des points qui restent donc à améliorer, une des solutions tient peut-être en une meilleure mobilisation des jeunes sur ces sujets.



Dans ce droit fil, le premier évènement organisé lors de ces Semaines de la Santé Sexuelle entend aller à leur rencontre en leur proposant un colloque autour de la prévention dans l’amphithéâtre Landry, à l’Université Corte, le 6 avril de 9h à 16h. Proposée par la Collectivité de Corse, cette journée des Centres de Santé Sexuelle viendra laisser la parole à des lycéens et collégiens afin qu’ils s’expriment sur leur vision en matière de prévention en santé sexuelle, mais aussi dans le but de susciter leur réflexion, et de leur donner les moyens d’agir de manière responsable