Semaine de l'Industrie : Des lycéens du Fesch en immersion chez Performance Composite Méditerranéen

Créée en 2011, la Semaine de l'Industrie vise à familiariser le grand public, les jeunes et les demandeurs d’emploi avec le monde industriel. En Corse, plus de 1000 jeunes et 28 entreprises participent à plus de 60 événements. La première immersion s'est déroulée chez Performance Composite Méditerranéen (PCM) à Tavaco, en présence du Préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, du Recteur académique de Corse, Jean-Philippe Agresti, du maire de la ville et président de la CAPA, Stéphane Sbraggia et de certains des partenaires de cette Semaine . Une classe de première du lycée Fesch a exploré PCM accueillie par Jean-Julien Cossu, fondateur et gérant de l'entreprise spécialisée dans la transformation du composite pour l'aéronautique.

Les élèves étaient invités à découvrir l’entreprise, ses locaux, ses employés, son mode de fonctionnement et les matériaux qu’elle fabrique. Durant deux heures environ, la trentaine d’adolescents a pu découvrir le monde de l’entreprise, du travail et le milieu industriel de l’aéronautique dont l’entreprise PCM est spécialisée dans la transformation du composite et la mise en oeuvre de matériaux pour le secteur aéronautique.



"Réfléchir un petit peu au post-bac"

« Je trouvais ça très bien de faire découvrir le monde de l’entreprise à mes élèves, ça colle avec le programme que nous travaillons en classe. Leur montrer une entreprise, avec la présentation des différents postes, les qualifications qui y sont associées, peut les aider dans la préparation de leur avenir et d’ainsi réfléchir un petit peu au post-bac » note Isabelle Tampigny, professeure de Sciences Économiques et Sociales, qui accompagnait sa classe.

Les élèves se sont montrés particulièrement intéressés par la découverte de cette entreprise, par la découverte de nouveaux métiers. « On ne connait pas vraiment le monde de l’industrie, on ne sait pas réellement ce qu’est une vraie industrie, comment elle fonctionne. Le fait de venir ici, c’est bien pour nous, on découvre que derrière les avions par exemple, se cache toute une société avec de nombreuses personnes qui y travaillent » raconte Bastien, élève de 1re. Son camarade Pierre-Louis complète : « L’industrie compose notre vie, on prend l’avion presque chaque année et on ne savait pas qu’il y avait cette entreprise ici. Ce sont des sociétés qui travaillent pour des filiales comme, par exemple ici, Airbus. On connait Airbus mais on ne connaissait pas cette entreprise. Pour notre culture personnelle, c’est bien de découvrir des entreprises, le monde du travail. Il faudrait qu’il y ait plus de choses comme ça tout au long de l’année et pour toutes les classes ». Enzo, lui aussi scolarisé en 1re au Fesch s’intéresse au journalisme pour sa future orientation professionnelle mais reconnait que ce genre de visite « peut aiguiller sur ce que l’on veut faire plus tard. Découvrir des métiers peut donner des idées ».



Ouvrir le champ des possibles

À la fin de cette journée, les jeunes connaissent mieux le monde de l’industrie. « Il est important de leur montrer que ces métiers méconnus pour eux, sont intéressants, rémunérateurs, avec parfois des horaires avantageuses et des perspectives d’évolution relativement importantes. C’est un métier complexe mais qui utilise une technologie très performante et très intéressante » ajoute Jean-Julien Cossu qui recevait les jeunes dans son entreprise.

« Ce qui est important dans le domaine de l’orientation, c’est d’ouvrir le champ des possibles, faire connaitre aux élèves les métiers, les possibilités, les parcours de vie, les formations, qu’elles soient initiales ou tout au long de la vie. Leur faire découvrir le monde de l’industrie, avec des métiers souvent méconnus alors qu’ils sont à forte valeur ajoutée et à dimension internationale, s’inscrit dans ce cadre du parcours d’orientation des jeunes » expose Jean-Philippe Agresti.



Durant une semaine, l’industrie est mise à l’honneur dans les collèges, lycées, enseignements supérieurs et aide à l’emploi. D’autres élèves auront l’occasion de découvrir la fabrication de bière, la production d’électricité, la fabrication de cosmétiques, l’industrie des eaux de table ou encore la fabrication de biscuits. De quoi, peut-être, susciter des vocations.