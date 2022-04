Semaine Sainte : Cargèse célèbre Christos Anesti dans la ferveur et la joie retrouvées

Les bannières et les capes rouges, mais aussi bleues, mauves ou noires, flottent au vent. Les salves de fusil scandent la joie et la ferveur d’une cérémonie qui retrouve son cours normal, après deux ans de pandémie, et malgré le contexte dramatique de ces dernières semaines. Ce lundi de Pâques, à Cargèse, les confrères sont venus de toute la région, de Piana, di a Pieve di Sorru, de Vico, d’Aiacciu, mais aussi du Nord de l’île, de San Martinu di Lota, du Niolu, pour fêter, aux côtés des deux confréries locales de Saint Spyridon et de Saint Antoine, et de tout le village, Christos Anesti, la résurrection du Christ, la Pâques grecque qui clôt, traditionnellement, la Semaine Sainte en Corse. « Il y a, à Cargèse, deux confréries puisqu’il y a deux églises : une confrérie Saint Antoine de rite latin catholique, comme on en retrouve dans la majeure partie de l’île, et une confrérie de rite byzantin Saint Spyridon qui correspond à l’héritage grec des Maniotes qui sont arrivés à Cargèse au XVIIe siècle. La Pâques, que l’on célèbre à Cargèse, est une Pâques de rite byzantin », explique Lisandru Angeletti, confrère de Saint Antoine. Le rite byzantin pratiqué à Cargèse est très ancien, apporté par les Maniotes qui ont fondé Cargèse en 1676. Il a même conservé des hymnes qui ne sont plus en usage aujourd’hui en Grèce. « C’est un rite catholique byzantin, un vieux rituel qui date des 3ème et 4ème siècles. Ce qui change avec le rite latin, ce sont les gestes, la symbolique... On ne peut pas l’expliquer avec la parole. On utilise le calendrier grégorien, pas le calendrier julien. Le lundi de Pâques, traditionnellement à Cargèse, on dit la messe, puis on fait une grande procession et la bénédiction des campagnes, des champs et du village en entier. C’est une tradition maintenue depuis l’arrivée des Grecs », ajoute le père Antoine Forget, qui a la double charge d’être, depuis septembre 2021, l’archimandrite de l’église grecque de Saint Spyridon et le curé de la paroisse latine de Piana-Cargèse-Des Deux Sevi. « C’est une grande grâce pour moi parce que c’est la première fois que je vis Pâques ici à Cargèse ».