Secours en montagne : En Corse, les interventions du PGHM en hausse de 30% par rapport à 2022

- Pourquoi cette différenciation ? Quelles sont les spécificités du PGHM de Corse ?

- D’abord un effectif restreint qui fait que nous avons vraiment besoin d’un haut niveau de compétences tout de suite, d’une vraie polyvalence, et d’une grande complémentarité entre les secouristes. Cela demande une grosse expérience pour être le plus efficace. La deuxième raison, c’est que dans son premier temps de carrière en spécialité, le gendarme va devoir se spécialiser dans tous ces domaines, va avoir beaucoup de semaines de formation, et devra continuer à parfaire son expérience en montagne. Et donc, pour cela, il aura besoin d’un massif plus varié, où il aura plus facilement accès aux stages et aux formations sur le continent qu’ici où il y a des années sans hiver où on ne peut pas découvrir comment gérer une avalanche, un secours en crevasse ou avec des hypothermies ou des complications graves. Nous avons donc cette exigence, comme cela est le cas au PGHM de la Réunion. Il n’est pas possible d’y aller trop tôt dans sa carrière, car il faut ce temps d’expérience.



- Quelles sont les interventions qui vous occupent le plus ?

- C’est principalement du secours en randonnée. Cela va de la personne qui s’est fracturé la cheville sur le chemin par une mauvaise glissade, à la personne qui a basculé dans le vide. Environ 15 % de nos interventions portent sur le canyoning. Et ensuite, on va avoir un peu de tout comme du parapente, du ski de randonnée, de l’alpinisme, du canoë, du trail et encore diverses choses. Après, il n’y a pas deux secours pareils sur la méthode d’intervention.



- Vous connaissez une recrudescence d’interventions de secours ces derniers temps. Selon vous à quoi est-ce lié ?

- Tout à fait, ces dernières semaines on voit qu’il y a une augmentation d’environ 30% de secours en plus par rapport à l’année dernière qui était une année avec un nombre d’interventions déjà élevé. Actuellement, nous avons certaines journées qui sont équivalentes à ce que l’on fait habituellement en pleine saison estivale. Les raisons sont difficiles à évaluer. Je pense qu’il y a un gros développement des activités de montagne que ce soit le trail, la randonnée, le canyoning ou tous les sports de nature qui sont en plein essor. Après, je pense que c’est aussi lié à la météo. On parle souvent d’imprudence, mais la plupart du temps ce ne sont pas des casse-cous que l’on retrouve en pleine montagne, mais des personnes qui ont une méconnaissance du milieu. On va par exemple avoir des gens qui vont aller en randonnée en haute montagne, comme sur le Monte Cinto, mais qui le font comme ils iraient sur le sentier des douaniers à Ajaccio. Or, là-bas on se retrouve avec tous les problèmes liés à l’altitude, avec des conditions météo très changeantes, ou de grosses quantités de neige face auxquelles ils ne sont pas prêts. Tout cela cumulé induit plus de secours. Mais je pense surtout que c’est lié au fait que plus de monde se promène en montagne et plus tôt cette année.