Sécheresse : sept astuces pour baisser sa consommation d’eau

Des douches de deux minutes

La règle du "bain plutôt que de la douche" pour faire des économies d'eau est plus que jamais à suivre, car "en prenant une douche plutôt qu’un bain, vous économisez 100 litres d’eau…", explique le Centre de d'information sur l'eau (C.I.EAU).

En ce moment de sécheresse il ne faut pas faire durer sa douche plus de deux ou trois minutes, et penser "à fermer le robinet lorsque vous vous savonnez." Il faut donc utiliser l’eau que pour se mouiller et se rincer. Ce geste de fermer le robinet doit aussi s'appliquer lors du brossage des dents.



Mieux régler la température de sa douche

Pour économiser jusqu'à 15% de l'eau pendant une douche, le C.I.EAU recommande aussi d'acquérir un mitigeur thermostatique qui permettra de trouver "instantanément la bonne température", et d'éviter de faire couler l'eau dans le vide pendant qu'elle se réchauffe.



Poser des réducteurs de débit d'eau

Il est aussi possible de diminuer, à la source, le débit d'eau de vos robinets, ce qui permet d'office d'économiser sur sa consommation habituelle, en installant un "mousseur" ou "aérateur". Ce système, "en injectant des bulles d’air via votre robinet/pommeau de douche, donne l’illusion que vous utilisez la même quantité d’eau," or "il réduit le débit d’eau de presque 50 %", explique le C.I.EAU. Une chasse d’eau à double commande, par exemple, permet d’utiliser entre 3 et 8 litres d’eau consommable au lieu de 10 à 12 habituellement.



Identifier et éviter les fuites

"Une seule fuite au goutte à goutte peut représenter jusqu’à 4 litres d’eau gaspillée par heure", écrit le C.I.EAU, il est donc important de réparer rapidement les écoulements identifiés.



Lave-linge, lave-vaisselle

Faire une vaisselle ou une lessive quand les machines sont pleines et utiliser la fonction Éco qui est aujourd’hui présente sur la plupart d’entre elles.



Voiture

Il est obligatoire de laver sa voiture dans une station, plutôt qu’à la maison. En plus d’être souillée par les graisses et hydrocarbures de la voiture, le volume d’eau est plus de 3 fois supérieur à celui consommé dans une station de nettoyage haute pression (60 litres en station de lavage contre près de 200 litres pour un nettoyage au tuyau).

Récupérer l'eau inutilisée et l'eau de pluie

Acquérir un système de récupération des eaux de pluie permet également d'économiser de l'eau et de la réutiliser pour son jardin.