Sécheresse en Haute-Corse : malgré la baisse de consommation, les restrictions d'eau sont maintenues

Tout semble aller dans le bon sens. Mais le préfet préfère rester prudent, « surtout vu les prévisions de Météo France qui n’annoncent pas la pluie pour de suite ».



Les mesures prises seront donc maintenues et « pourraient être durcies si la situation s’inverse et empire. Mais dès que je le pourrai, je prendrai un arrêté pour réduire les restrictions et ce, toujours en accord avec l’ensemble des acteurs concernés », conclut le préfet de Haute-Corse. De quoi également anticiper la gestion d'une éventuelle sécheresse hivernale.