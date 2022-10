Sécheresse : à Rogliano, on transforme désormais l’eau de mer en eau potable

La sécheresse qui a touché la Corse et la France depuis le début de l'été a obligé le préfet de Haute-Corse à prendre des mesures de restriction à l'usage de l'eau. Placée "en alerte sécheresse", comme le reste de l'ile, la commune de Rogliano a peiné à répondre aux besoins de la population qui passe de 650 habitants l'hiver à 6.000 l'été, au pic de la saison touristique. Décision a alors été prise d'installer une unité de dessalement d’eau de mer qui a été mise en service mardi dernier.



Cette solution s'est imposée car dans le Cap, il a plu très peu depuis le mois d’avril et la nappe phréatique est à son plus bas niveau. Une situation extrêmement rare, d’autant plus préoccupante que la demande en eau s'est exponentiellement multiplié durant la saison estivale, avec l’arrivée de vacanciers.



"Quasi à sec" lundi, le réservoir communal a été vidé et nettoyé et depuis ce mardi 13 octobre la station tourne et produit 25 m3 d'eau douce par heure, 500 m3 par jour. Une mise en service accéléré comte tenu de "la dégradation problématique du niveau de l'eau potable", a indiqué à l'AFP la préfecture de Haute-Corse qui a activé une "procédure d'urgence" pour autoriser la mise en service de l'unité "par dérogation", en parallèle d'une "procédure normale", plus longue, pour vérifier la conformité du dispositif qui pour le moment répond aux attentes. En effet, les premières analyses de l'eau sont conformes pour un usage alimentaire, indique l'Agence régionale de santé (ARS), qui effectuera des prélèvements hebdomadaires.



Mise en place par la société marseillaise Nomado, cette unité de dessalement représente un coût total de 1,2 million d'euros, en partie pris en charge par l'Etat et la Collectivité de Corse.