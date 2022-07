Sècheresse : 6 massifs interdits d'accès en Haute-Corse

‼️ @SecCivileFrance recommande grande prudence mardi en raison très fort danger d'incendies en zone méditerranéenne (Occitanie/Provence/Corse) lié au mistral/tramontane/libeccio, assez forts à forts, et conditions restant très chaudes et sèches sur végétation de ➕ en➕ sensible pic.twitter.com/Qnr5JlLMro — Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) July 25, 2022

L'interdiction d'accès à plusieurs massifs forestier du département en vigueur depuis ce dimanche est maintenue pour la journée du mardi 26 juillet. Face à des conditions climatiques marquées par des fortes chaleurs et une extreme sécheresse, la préfecture a annoncé la fermeture de l'accès à 6 massifs avec l'objectif de limiter l'exposition du public au risque de feux de forêt et limiter les risques de départ de feux de forêt.La circulation sur les pistes et voies non revêtues des massifs forestiers du Verghellu, Manganellu, de Tartagine-Melaja, du Fango, de Bonifato et de la partie Ouest du Territoire de l’Agriate est ainsi interdite aux personnes et aux véhicules à compter du mardi 26 juillet 2022 à 07h00 jusqu’au mercredi 27 juillet 2022 à 07h00