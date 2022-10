Sébastien Simoni : « L’objectif de Femu Quì est de favoriser l’innovation, l’émergence de start-up et l’emploi en Corse »

- Après Pietra, quels sont les autres succès emblématiques de Femu Quì ?

- Il y a eu plusieurs phases. La première, la phase de validation de Femu Quì , court jusqu’à 2001 avec des échecs et des réussites. Le succès de Pietra démontre que la démarche est la bonne parce qu’elle peut contribuer à l’économie de la Corse. La seconde phase, à partir de 2001, est institutionnelle avec l’entrée dans le capital de Femu Quì de la Caisse des dépôts, actuelle BPI, à hauteur de 10% et de la Région à hauteur de 30 %. Femu Quì reste dirigée par les petits porteurs, mais cette reconnaissance institutionnelle la renforce et l’installe dans le paysage. La dernière période s’ouvre en 2015, quand je deviens président, avec le développement de Femu Quì , la création de la société de gestion, la croissance des fonds, et le financement d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. Par exemple, Benjamin Pereney et sa société Aflokkat qui est un investissement très important pour Femu Qui parce que c’est, à la fois, un investissement réussi dans une entreprise qui a du succès et un investissement stratégique qui contribue à la formation des jeunes Corses. Des entrepreneurs également comme Paul Rognoni pour l’hôtel E Caselle, ou encore Charly Delsol et sa société Sages Informatique, la plus grosse société corse du numérique qui a créé le logiciel Zeendoc. Nous l’avons aidé à reprendre une société qui s’appelle Copie Conforme et qui œuvre dans le domaine de la bureautique. Cette opération, qui a été l’un de nos plus importants investissements, a été rendue possible grâce à la croissance des fonds.



- Quelles sont les perspectives concrètes à court terme et moyen terme ?

- La première perspective très concrète est le doublement de la taille des fonds gérés par Femu Qui qui va s’opérer dans l’année 2023. Nous avons convaincu BPI, la Région, et les principales institutions financières de l’île qui ont un centre de décision local - le Crédit Agricole, les Mutuelles de la Corse, le Crédit Mutuel, la Caisse d’Epargne, Groupama -, d’abonder un fonds de relance ou de soutien qui devrait dépasser 25 millions d’euros. C’est un fonds très important, à la fois, dans sa taille et dans son timing parce que, dans cette période de crise économique forte, il est essentiel que des fonds puissent investir en Corse. Ces 25 millions d’euros permettront un effet de levier bancaire de 50 à 75 millions, c’est-à-dire que la disponibilité de cet argent permettra de trouver d’autres financements. Donc, la croissance continue avec d’autres sources de financement. La Région a joué le jeu, et nous renforçons l’impact des fond régionaux en fédérant d’autres institutions financières. Nous gérons aussi, depuis 2021, pour le compte de la Collectivité de Corse, le Fonds d’amorçage Alzà qui accompagne le développement des entreprises du secteur technologique et de l’innovation. Une trentaine de dossiers ont déjà été audités et 5 investissements sont en cours.