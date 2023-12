Sébastien Ristori et Anne Iglesias publient "Les clés du contrôle financier" aux Éditions Ellipses

Sébastien Ristori, analyste financier et enseignant en finance d'entreprise, s'associe à Anne Iglesias, maître de conférences en sciences de gestion, pour la publication de son dernier ouvrage, "Les clés du contrôle financier," aux Éditions Ellipses. Enrichissant une série de cinq livres sur le business plan et la finance, ce dernier opus se penche sur l'évolution récente du contrôle de gestion vers le contrôle financier, englobant la performance financière, l'optimisation des coûts, les outils de pilotage, et la stratégie d'entreprise.

L'ouvrage présente 44 outils destinés aux managers, directeurs financiers, experts, et étudiants, guidant le lecteur à travers les différentes étapes du contrôle financier. Des fondamentaux stratégiques aux techniques d'analyse des coûts, de la mise en œuvre d'outils de pilotage des activités à l'application du contrôle financier dans divers domaines tels que le marketing, les ressources humaines, la finance d'entreprise, l'environnement, et la qualité, le livre offre des clés concrètes et des exemples pratiques.

Les auteurs, Sébastien Ristori et Anne Iglesias, apportent leur expertise et expérience à cet ouvrage. Sébastien Ristori, diplômé en management et finance, a exercé comme analyste financier dans le secteur du luxe, tout en enseignant dans des écoles de commerce renommées. Anne Iglesias, maître de conférences à l'IAE de Corse, titulaire d'un doctorat en contrôle de gestion, excelle dans la gestion des coûts par activités. "L'édition regroupe l'essentiel du programme 'management et contrôle de gestion' du programme DSCG (Diplôme Supérieur de comptabilité générale)," expliquent les auteurs. "Le contrôle financier est présenté comme une fonction décentralisée cruciale, attribuée au management, à un directeur financier, ou à un expert/consultant externe."