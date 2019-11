Sébastien Ristori donne « Les clés du business plan »

A trente-deux ans à peine, Sébastien Ristori a déjà eu une vie bien remplie, essentiellement de travail. Aujourd’hui il sort son premier ouvrage « Les clés du business plan » aux éditions Ellipses. Avant d’en arriver là, le jeune analyste financier sera passé par bon nombre d’étapes.

Il commence son parcours à l’Université de Corse. Passionné d’économie et de stratégie d’entreprise, il crée la première junior entreprise de l’université à 20 ans. A l’issue de son cursus il sera titulaire d’un BTS Comptabilité et de masters en management et en finance. Il se fait repérer et embaucher par une grande enseigne locale et l’université lui confie une charge d’enseignement en finances, management, stratégie d’entreprise et business plan.

Cette dernière matière est le cœur de l’ouvrage qu’il publie aujourd’hui.

« Les Éditions Ellipses m’ont contacté après avoir découvert mon profil sur une plateforme professionnelle en ligne, explique Sébastien Ristori. Je connaissais bien mon sujet puisque je travaille depuis dix ans avec de nombreuses entreprises. Il y a quelques années j’ai développé mon activité de directeur administratif et financier en free-lance. Cela m’a permis de découvrir des secteurs divers et des perspectives de développement variées. La rédaction a nécessité quand même quatre mois car je voulais que ce livre soit accessible à tous publics ».



L’ouvrage est donc une méthode qui permet au lecteur d’aborder les techniques marketing et financières. Il se compose en deux temps pour chaque chapitre, une partie pédagogique et une partie comportant des méthodes et des outils afin de monter son business plan (étude de marché, marketing, planification financière, etc. ).



« Cette publication est le reflet de ce que je fais au quotidien, continue le jeune auteur. Le business plan est le document incontournable qui fait état de la viabilité du projet et doit convaincre actionnaires, partenaires et investisseurs potentiels. C’est grâce à cela que nous pouvons envisager des perspectives de développement d’entreprise. Concrètement, ayant fait le choix de rester travailler en Corse, cette méthode m'a permis, entre autres, de lever des fonds auprès de fonds d'investissement pour des artisans, de favoriser l'export de produits en Europe et sur le bassin méditerranéen. Le business plan est donc essentiel même pour les petites structures en devenir. A titre d’exemple, je travaille actuellement pour aider à développer le premier commerce inclusif dans le centre-ville de Bastia, un projet mené par Jean-Christophe Pietri, qui donne du travail aux autistes et chômeurs longue durée. Chaque entreprise a son identité, chaque projet mérite d’être défendu pour une économie durable sur le territoire. C’est le sens de mon livre. Il s’adresse au plus grand nombre, aux chefs d’entreprise qui souhaitent développer, à ceux qui désirent créer mais aussi aux consultants, enseignants et étudiants.»

Effectivement, le temps de rédaction a été conséquent lorsqu’on sait que Sébastien Ristori, sillonne les routes de Corse pour aller voir ses clients et enseigner. Pourtant, rien ne semble décourager le jeune économiste qui a déjà signé pour un deuxième livre avec les éditions Ellipses et qui traitera de la création d’entreprise dans sa globalité.