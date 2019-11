Sébastien Groueix a remporté la manche calvaise du championnat de Corse de funboard

Le Calvi Nautique Club a accueilli ce dimanche une manche des championnats de Corse de funboard.

Celle-ci s'est déroulée dans des conditions assez incroyables avec du vent et un ciel très menaçants.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces conditions de course convenaient parfaitement à la quinzaine de funboarders venus de Bonifacio, Porticcio et Calvi, qui partaient à l'assaut du plan d'eau calvais, prêts à en découdre.

Au terme d'une journée palpitante, suivie de près par Isabelle Murzilli, présidente du Comité de course de Macinaggio et de Bernard Astier, Président du jury, sur 4 manches, trois étaient retenues.



Le Classement :

Bastien Groueix (SNL Porticcio), Marc Domine (CN Calvi), Emmanuel Ancet (CN Calvi), Jean-Philippe Giambino (SNL Porticcio), Baptiste Groueix (SNL Porticcio), Raphaele Ollivier (CN Calvi), Kalean Ancet ((CN Calvi), Ethan Ellie (SNL Porticcio), Augustin David (SNL Porticcio), Come Joly (SNL Porticcio), Dimitri Vandenhautte (SNL Porticcio), Yves Galante (CN Calvi), Thierry Groueix (SNL Porticcio), Raphael Paoli (SNL Porticcio), Christophe Gautier (Windsurf Bonifacio)