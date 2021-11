Scooter des mers : double titre mondial pour le Calvais Stéphane Fontaine

Déjà auréolé du titre de vice-champion du Monde en catégorie F4* en juin 2021 où il avait parcouru 1 200 kms en une semaine à bord de sa machine, Stéphane Fontaine a récemment fait coup double en décrochant le titre en équipe catégories F2 et F4.





C’est en octobre dernier que le Calvais a concouru sur l’Île de Majorque en Espagne lors du « Jet Raid World Raid Championship » organisé par la fédération grecque HJBA.

Cette compétition d'endurance, d’une durée d’une semaine, véritable course intelligente contre la montre consistant à aller chercher des points GPS dissimulés par l’équipe d’organisation, a vu les participants parcourir sur mer entre 80 et 100 km par jour, soit entre 2 et 4 heures de navigation.



Tout cela n’aurait bien entendu pas été possible sans le soutien précieux de ses sponsors, essentiellement calvais, que Stephane Fontaine remercie une fois encore, et à un entraînement physique suivi rigoureusement toute l’année.

La prochaine échéance et défi à relever pour le sportif calvais?

Février 2022 en Arabie Saoudite.

Souhaitons donc à Stéphane bonne chance pour ce nouveau challenge et la réalisation d’une nouvelle et belle performance!



-----



*4 catégories sont à distinguer :

- F1 machine turbo ~ 1 pilote

- F2 machine turbo ~ 2 pilotes

- F3 machine atmosphérique non turbo ~ 1 pilote

- F4 machine atmosphérique non turbo ~ 2 pilotes