Scontru Flamenco : Bastia et Biguglia vont vivre aux rythmes du flamenco durant cinq jours

Arte Flamenco Bastia, forte de 22 ans d'expérience dans l'enseignement du flamenco, propose des cours d'initiation à cette danse et à la culture qui l'entoure. Grâce à des stages de perfectionnement et des rendez-vous réguliers animés par la talentueuse bailaora et enseignante Mathilde Anton, l'association encourage la passion et la transmission de cet art. Elle organise également des voyages en Espagne pour ses adhérents, leur offrant ainsi l'opportunité de suivre des stages et de découvrir des spectacles flamenco sur leur terre d'origine. « Avec cette troisième édition du Scontru Flamenco, notre association va mettre en avant la richesse de la culture latine en réunissant, le temps d'un week-end, des artistes corses et andalous » explique Anne Guidicelli, responsable d’Arte Flamenco. « Nous avons élaboré un programme varié centré sur le chant et la danse mais aussi favorisant les échanges, le croisement des racines et le partage culturel. L'objectif de cet événement est de laisser libre cours aux idées, d'exprimer la profondeur et la diversité des émotions propres à tous les Méditerranéens et de les partager avec le plus grand nombre. Ce regard porté vers le passé est également une forme d'introspection qui renforce l'intemporalité et l'universalité de la création artistique ». Le programme de l'événement comprend des conférences, des sessions d'initiation au chant corse et au chant flamenco, des ateliers de percussion, ainsi que des master class de danse flamenco. Parmi les invités prestigieux de cette 3ème édition, on retrouve Marina Aranda (Malaga), Chely la Torito (Nîmes), Nino Garcia (Nîmes) pour des cours et des sessions de perfectionnement au baile flamenco, Josephina Fernandez (Bastia) pour l'initiation au cante y al ritmo flamenco, et Patrick Vignoli (Bastia) pour l'initiation au cantu corsu.Chaque artiste invité apporte sa touche unique au monde flamenco, que ce soit par la danse, la musique ou le chant, offrant ainsi aux participants une expérience culturelle et artistique enrichissante et variée.