Scontri in giru à un sapè fà isulanu à Bastia : L'artisanat corse à l'honneur au lycée Jean Nicoli

Le jeudi 25 avril 2024, le Lycée Jean Nicoli ouvre ses portes pour accueillir les Scontri in giru à un sapè fà isulanu, un événement dédié à la célébration de l'artisanat corse dans toute sa diversité. L'occasion parfaite pour plonger dans l'univers fascinant des artisans corses, découvrir des créations uniques et explorer les dernières tendances de l'artisanat insulaire. Rencontrez des artisans passionnés

Vous aurez l'opportunité de rencontrer des artisans talentueux et passionnés qui vous présenteront une large gamme de produits artisanaux, allant de l'art décoratif aux produits de consommation courante. Parmi les exposants présents, vous pourrez découvrir les créations de San'Appianu (coutelier), Entreprise Leia (casquettes proverbes corses), Evelyne Casanova (romancière), Fun'art créations (décor papier), Pinellucciu (Canestrelli), Nana macaron (macaron), Vega miel, Jean Michel Martin (pains), Moon don Alfonsi (travail de la pierre semi-précieuse), Catherine Piombini (upcycling sacs), Maria-Francesca Devichy (vin), Poterie de Sisco, Colomba Studio (styliste), Le monde de Laeti (customisation et bougies), Savonnerie du Nebbiu (cosmétiques), Les liqueurs de Negroni, Légumes de Sisco (maraîcher), Christelle Bergé (huile d'olive), Trois petites mailles (crochet et broderie), Renard Patrice (forgeron), Trésor d'M (travail de la résine, déco, bijoux), Patrizia Gattaceca (poétesse), Créations d'Anna (peintures, bijoux), Association Musanostra, Urban Glam (bijoux), Verre maquis corse (verrière), Callysthé (thé), Cesari Virginie (gourmandises), Anna et Léa (bougies), Soffiu di dulcezza (Frappe, migliacci...), U Granu Anticu (farine de blé à l'ancienne), Mapie poterie, Exploitation Susini (fromages), brasserie Serpa (bière), Babbone Rossu (jus de fruits), et ADM, Amour Des Mots (broderie sur vêtements et sacs).



La marraine de cet événement sera Patrizia Gattaceca, une figure emblématique de la culture corse. L'ouverture au public se fera à 9h30 en présence de la lyre bastiaise qui tiendra un concert à 11 heures, pour une journée placée sous le signe de la créativité et de la convivialité. Le salon se clôturera à 19h.