Scola pizza : Une école pour apprendre à faire des pizzas a ouvert ses portes à Moriani

Cyril Iglesias est pizzaiolo depuis l'âge de 14 ans et a déjà sa propre pizzeria à Santa Lucia di Moriani, le QG. Cette année il a décidé de se lancer un nouveau défi en ouvrant une nouvelle formation culinaire sur l'île : L'Ecole Méditerranéenne de Pizza :"Je pense que les entreprises et restaurants de Corse ont besoin de se développer, alors j'ai décidé de proposer cette formation".Formé à Naples et à l'école française de la pizza, Cyril Iglesias se fournit directement depuis la ville italienne : "Les meilleures pizze sont les napolitaines, sans aucun doute !". Pour lui, une bonne pizza se résume à "une bonne durée de fermentation pour la pâte et une garniture d'excellente qualité, sans oublier un temps de cuisson maîtrisé."Pour transmettre son savoir, le chef Iglesias propose deux formations. La première est "l'Initiation", une formation de 35h réparties sur 5 jours pour apprendre les bases d'une bonne pizza. La seconde, la formation "expert" en 20h est réellement pour les chefs déjà confirmés ayant de l'expérience. Le but étant de gagner en vitesse, de travailler des recettes originales et les acrobaties.Destinées principalement aux restaurateurs et employés, l'école est ouverte aussi aux particuliers porteurs de projets qui peuvent intégrer l'initiation. Il y a environ une session par mois : "Pour l'instant nous en sommes à sept inscrits sans vraiment avoir fait de communication, et les appels continuent !" Tout l'intérêt de cette école est qu'elle propose des formations reconnues par l'état, avec donc un diplôme à la clef.En définitive, pour apprendre à devenir un pizzaiolo d'exception, il faudra compter 950€ HT pour la formation Initiation et 566€ HT pour la formation expert.