Scola Citàdell’Anima di Bastia : une association qui fédère un quartier autour de la culture

« Notre but est de fédérer notre quartier de la Citadelle de Bastia autour de la culture que ce soit le chant, la musique ou la danse », souligne Anaïs Gaggeri, une des chevilles ouvrières de l’association qui vient de changer d’adresse, dans des locaux plus vastes, au 6 boulevard Auguste Gaudin.« Nous sommes un lieu d’apprentissage, de partage, prestataire de services pour la mairie de Bastia ou encore Canopé, notamment pour les productions Filmastrocche, avec tout un réseau d’artistes. On fait répéter les artistes amateurs à fin de représentations sur scènes, dans leurs quartiers. Nous sommes très éclectiques en danses comme en chants : rock, swing, chants sacrés, jazz, musiques du monde à travers un coaching individuel ou de groupe. Nous sommes une quinzaine de professionnels ou d’intermittents du spectacle. La ou les personnes qui viennent nous voir doivent avoir un projet de scène et nous mettons tout notre savoir-faire pour les aider à se produire sur une scène avec nos musiciens s’ils le souhaitent ».Depuis quelques semaines de nouvelles activités ont été lancées : Sessions de cours de chant, attelu di cantu Voce di u mondu (offert par Bastia Cultura cet atelier est destiné aux familles parents, enfants, petits-enfants, pour découvrir et apprendre des chants du monde), Per ballà, cours collectifs d’initiation à la danse swing, rock, jazz…Et puis, inédit à Bastia, dès le 29 mars des cours de claquettes ! « Cette initiation sera mise en place par Pedro Teixeira. 5 sessions de 1h30 sont d’ores et déjà programmées entre le 29 mars et le 21 juin. A la fin de ces 5 sessions nous envisageons une restitution sur scène avec de la musique live. Cette initiation aux claquettes est inédite, car pas enseignée à Bastia. On nous a rapporté que des cours de claquettes existaient à Bastia près du jardin Romieu dans les années 40/50. Une pratiquante aurait même été championne de la spécialité ».Bien implantée dans le quartier Scola Citàdell’Anima va participer à un autre projet culturel, comme de nombreux artistes. Une nouvelle association va très prochainement animer le quartier de l’église St Charles : « E sette scale », une nouvelle structure d'accueil et de diffusion de spectacle vivant, en plein cœur de la vieille ville, au pied de l’église St Charles. Elle sera officiellement présentée par ses concepteurs courant avril. « Nous aurons avec eux des conventions pour y développer des ateliers, dont les claquettes ». Association Scola Citàdell’Anima – 6 boulevard Auguste Gaudin – Bastia