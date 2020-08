Scandola : un voilier heurte un semi-rigide et prend la fuite

Le père de l'une des victimes raconte :

"Vers 16h15 au niveau de la punta muchilina dans la réserve de Scandola, un voilier d'une dizaine de mètres avec un seul mât navigant au moteur, coque bi-colore haut blanche et couleur bleu turquoise, vers le bas, piloté par une personne d'origine Italienne d'une cinquantaine d'années accompagné d'autres personnes, dont l'immatriculation comprenait un "B" et un "X" a heurté de plein fouet, sans ralentir après l'avoir vue, une embarcation pneumatique semi rigide de 5 mètres, dans laquelle se trouvaient ma fille et 3 amis.





Sous la violence du choc, un boudin à explosé, et le moteur à été endommagé, le voilier a pris la fuite, sans porter secours à l'embarcation endommagée ainsi qu'à ses occupants,

je demande à tous les plaisanciers, pêcheurs, professionnels de la mer et aux capitaineries, de partager cette info, de manière à retrouver rapidement cette personne.

Remerciements à Remy de Trà Mare è Monti, aux agents du Parc, et à Nicolas Fa pour leur aide."



Ce lundi matin les 4 personnes qui se trouvaient à bord de l'embarcation, blessées à des degrés divers, ont décidé de déposer plainte.