Scandola : collision entre une vedette et un voilier. Plusieurs blessés

Le semi-rigide Guardiolinu de la station de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Calvi, le navire de remorquage d'urgence de haute mer l’Abeille Méditerranée, l’hélicoptère Puma d’alerte Search and Rescue (SAR) de l’Armée de l’Air et de l’Espace basé à Solenzara et l’hélicoptère Choucas de la Gendarmerie nationale basé à Ajaccio ont ainsi été mobilisés sur place.

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (Cross Med) en Corse a été alerté ce 19 août vers 14h20 : une collision est survenue au nord de la réserve de Scandola entre une vedette rapide de 10 mètres avec à son bord 3 passagers et un voilier de 15 mètres avec à son bord 10 passagers.Le Cross Med en Corse, comme il le fait souvent durant la saison estivale, a aussitôt engagé d'importants moyens nautiques et aériens pour venir en aide aux passagers des 2 bateaux qui venaient de vivre des moments d'intense émotion.Il s'agissait pour les sauveteurs de faire face à une éventuelle situation plus critique qu'elle ne l'a été en réalité.Ainsi à l'heure des constats ils apprenaient que la vedette, à bord de laquelle le pilote, blessé, avait été pris en charge et évacué vers 19h30 par l’hélicoptère Choucas, avait réussi à regagner le port de Girolata par ses propres moyens, malgré une importante voie d’eau.Sur le voilier qui a démâté durant l’abordage, 7 passagers, dont 1 femme d’une cinquantaine d’années, blessée au genou, ont été hélitreuillés par l’équipage de l’hélicoptère Puma et évacués vers l’hôpital de Calvi pour y être pris en charge.Hors de danger et sous le contrôle du Crossmed Corse, les 3 derniers membres d’équipage sont restés à bord du voilier en attendant d’être remorqués vers Calvi par l’Abeille Méditerranée dépêchée sur les lieux.Mais au lendemain de ce énième fait divers qui aurait pu avoir des conséquences tragiques, on est en droit de se demander comment de tels accidents peuvent se produire sur l'eau?Pour sa part , la préfecture maritime de la MéditerranéeSans présumer des circonstances qui ont conduit à déclencher ces opérations, rappelle ces quelques conseils pour pratiquer une activité en mer dans les meilleures conditions de sécurité :- respecter les zones de pratiques inhérentes à chaque activité en mer et dûment matérialisées en frange côtière ;- faire preuve de vigilance et adopter une navigation prudente en bande littorale pour pouvoir réagir et prévenir tout incident en zone de forte fréquentation ;- toujours disposer d'un moyen de communication en état de fonctionner pour contacter le CROSS en cas de situation d'urgence en mer : 196 par téléphone ou canal 16 de la VHF.