Saut sur les rochers de Sagro : un jeune homme blessé

C.-V. M le Samedi 8 Août 2020 à 17:05

Un jeune homme de 21 ans a effectué un saut ce samedi sur le coup de 12h50, au lieu dit Sagro sur le territoire de la commune de Brando. Malheureusement il a terminé sont saut sur les rochers. Et il s'est soldé par une fracture de la cheville. Les services de secours ont dû faire appel à l'embarcation du Grima (groupe de recherches et d'intervention en milieu aquatique) pour le récupérer. Le blessé a été transféré un peu plus tard sur le centre hospitalier de Bastia.

