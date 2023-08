Sartène : Trois personnes secourues par les Sauveteurs en mer de Propriano

À 13h00, en réponse à un appel du CROSS, les sauveteurs en mer de la SNSM de Propriano ont été déployés pour venir en aide à deux individus en détresse à bord d'une vedette en avarie. L'incident s'est produit au large de la pointe de Roccapina, dans la commune de Sartène. Les équipes de sauvetage, mobilisant la vedette de sauvetage SNS 235 et le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de Sartène SNS 2032, ont agi rapidement et avec précision pour sécuriser les personnes en difficulté et les ramener saines et sauves au port de Porto-Pollo.



En milieu d'après-midi, le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco a également été appelé à l'action. En réponse à une demande émise par le CODIS 2A, l'équipe de sauvetage s'est rendue sur la plage d'Erbaju, toujours à Sartène, pour secourir une personne souffrant d'une violente réaction allergique suite à des piqûres de guêpes. Les secouristes et l'infirmier de la SNSM ont agi de manière professionnelle, en collaboration avec un médecin régulateur du SAMU 2A, pour prodiguer les soins médicaux nécessaires sur place. La personne a ensuite été évacuée vers le port de Tizzano avant d'être confiée à un VSAV pour son transfert vers le Centre Hospitalier de Sartène.