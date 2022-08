Sartène : Intervention de la SNSM de Propriano pour éviter le naufrage d'un bateau

V.L. le Dimanche 7 Août 2022 à 08:10

Il était aux alentours de 10h30 ce samedi 6 août, quand la station SNSM de Propriano a été mobilisée par le CrossMed Corse. Les occupants d'un bateau de 15 mètres ont donné l'alerte : une importante voie d'eau s'est produite sur leur embarcation qui avait violemment percuté les écueils de la Cala di Roccapina, sur la commune de Sartène.



Immédiatement le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de Sartène - SRA SNS 731 était engagé, de même que la vedette SNS 130 et le SRA SNS 714 avec les plongeurs SNB 2.

Rapidement sur place, après une mise en sécurité des occupants, les premières manœuvres d’aveuglement et de pompage étaient réalisées.

Une opération de longue durée qui s’est achevée hier soir à 21 heures par la mise en sécurité du navire au port de Propriano.