Sarrola Carcopino : une seconde journée de la solidarité et des associations réussie

La rédaction le Dimanche 31 Octobre 2021 à 16:37

Alexandre Sarrola invitait sa population à se retrouver, ce samedi 30 octobre dans les jardins de la Mairie annexe de Sarrola-Carcopino, à l’occasion de la « Seconde Journée de la Solidarité et des Associations ».

La première édition avait eu lieu en 2019, la deuxième, initialement prévue en 2020, avait du être repoussée pour cause de Covid.

Un évènement en réponse à l’évolution de la commune, qui a connu une transformation physiologique notable ces dernières années.

Triplant sa population en peu de temps, la municipalité a dû d’adapter, passant d’une gestion traditionnelle et artisanale « de gros village », à celle d'une commune mixte, comprenant rural et périurbain, et les divergences qui vont avec.