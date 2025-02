Sarrola-Carcopino : un feu se déclare dans un appartement, 15 personnes évacuées

Un incendie s’est déclaré ce jeudi 27 février dans un appartement de la résidence Les Terrasses du Parc, à Sarrola-Carcopino, dans le secteur de l’Atrium, près d’Ajaccio. Alertés peu après 9h, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus et ont découvert un important panache de fumée ainsi que des flammes émanant d’un appartement situé au troisième étage d’un immeuble.



Selon le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud, la terrasse, la cuisine et le salon ont été entièrement détruits par les flammes. L’incendie s’est propagé à la terrasse de l’appartement situé au-dessus, causant des dégâts matériels supplémentaires.



Par mesure de sécurité, 15 personnes ont été évacuées. Aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention, qui a mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers, a duré environ deux heures.



L’origine du sinistre reste indéterminée à ce stade.