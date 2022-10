Sarrola-Carcopino : le porteur du projet renonce à la construction des locaux commerciaux au Mandriolu

C'est une victoire importante pour u Cumitatu Naziunalistu di a Gravona et pour tous les défenseurs du lieu-dit Mandriolu , sur la commune de Sarrola-Carcopino : le promoteur qui devait construire une quarantaine de locaux commerciaux sur ces t erres à vocation agricole et pastorale a mis fin à son projet et retiré "officiellement" le permis de construire qu'il avait déposé.



Une bonne nouvelle saluée par le comité qu'il y a une semaine avait organisé une dernière mobilisation qui avait réuni une centaine de personnes sur le site qui aurait dû accueillir ce vaste projet immobilier. "Notre but n'est pas de montrer du doigt m es personnes qui ont fait ce choi x de travail, mais plutôt de démontrer que ces projets n'ont plus de place sur une île qui depuis bien trop longtemps coule sous le béton" c ommente u Cumitatu Naziunalist u di a Gravona qui depuis sa constitution en 2020 renonce l'impact social de ce type de projets "qui s'insèrent dans une logique d'éradication, d e "dépossession et de colonisation qui ne dit pas son nom " .