Sarrola-Carcopino : Julie Bartoli élue Miss 15/17 Ajaccio

Le 5 mai dernier, dans la salle des fêtes de Sarrola Carcopino, neuf jeunes filles se sont présentées au concours de beauté réservé aux adolescentes, Miss 15/17, avec l'espoir de remporter la couronne de Miss Ajaccio. Originaires de la région, elles avaient pour ambition de gagner et de participer à la finale régionale prévue en octobre prochain.À la fin de cette soirée, c'est Julie Bartoli qui a été couronnée Miss 15/17 Ajaccio par le jury, composé notamment du chanteur Pierre Carta et du maire Alexandre Sarrola. Trois dauphines ont également été élues : Mattea Solîno, Nadine Darouazi et Thiefaine StoulsL'aventure du tour de Corse des micros régions touchera à sa fin le samedi 27 mai à Ghisonaccia. Et grande finale de l'élection Miss 15/17 Corse en octobre 2023 (la ville qui accueillera l'événement reste encore à déterminer.)Vous avez la possibilité de voter en ligne pour vos candidates préférées sur le site suivant : https://www.helloasso.com/associations/meforganisationmiss1517corse