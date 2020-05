Sari-Solenzara : Jean Toma reconduit dans son fauteuil de maire

Jean Toma, qui a été reconduit dans son fauteuil de Maire, a tenu à remercier les élus sortants non reconduits, qui étaient presque tous présents. Il a également souligné le travail exceptionnel qui a été réalisé par l'équipe municipale composée d'anciens élus, parfois sortants et de nouveaux venus qui ont travaillé de concert au cours de la période de confinement. Il est certain que cela laisse augurer du meilleur pour le mandat qui se profile et qui représente un défi nouveau pour les élus qui doivent faire face à de nouvelles problématiques et de nouveaux enjeux. Le conseil municipal a également installé quatre adjoints : Antoine Cinquini, 1er adjoint, Marie-Claude Gomez , 2ème adjointe, Pascal Muraccioli, 3ème adjoint et Samantha Rossi Colombani, 4ème adjointe.

Le prochain rendez vous est d'ores et déjà fixé pour samedi prochain avec une nouvelle séance qui verra le vote des délégations.





Les élus

TOMA Jean, BASSI Marie Joséphine, CASANOVA épouse LAPARRA Francesca, CINQUINI Antoine, GHIPPONI François Mathieu, GIUDICELLI épouse GOMEZ Marie Claude, KORNMANN Laetitia, LUCCHINI Emile, MURACCIOLI Pascal, QUILICI-COT Pierrette-Toussainte, QUILICI Jean Paul, RONDINAUD Jacky, ROSSI COLOMBANI Samantha, ROSSO Julie, VACCA Serge