Sapeurs-pompiers de Balagne : le dernier adieu au sergent-chef Bruno Luigi

Tout, dans la personnalité de Bruno Luigi attirait la sympathie et la bonne humeur. Il y avait dans cet homme-là, dans son tempérament et sa manière d’être, un résumé de ce que l’humanité sait faire de mieux, ainsi incarnait-il, plus que quiconque, les valeurs humaines ancestrales de notre île, mais aussi celles en usage dans le corps des Volontaires auquel il a beaucoup apporté, notamment dans la lutte contre les feux de forêts et le soutien sans failles apporté aux populations.





Ce soldat du feu fidèle en amitié, passionné et toujours prêt à servir son prochain, laisse derrière lui, une vie d’engagement civique, d’exemplarité et ce petit supplément d’humanité que l’on ne trouve que chez les âmes bien nées. La disparition du sergent-chef Bruno Luigi est vraiment une perte, pour le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, pour les cadres et personnels du CPI d’Olmi-Cappella dont il était pour ainsi dire, le doyen et la mascotte tant aimée, mais plus largement pour tout le bassin opérationnel de Balagne pour lequel il a tant œuvré.





La nouvelle de sa disparition a également durement ressentie à Santa-Reparata-di-Balagna où il a travaillé comme ferronnier durant de nombreuses années et dont il était une figure fort estimée. Ceux qui l’ont connu et aimé, et ils sont nombreux, se souviendront certainement longtemps encore de ce que Bruno Luigi a été et donné et gageons que Sainte-Barbe, patronne des Soldats du Feu, veillera affectueusement sur son long sommeil.

En ces tristes circonstances, CNI, témoigne de ses sincères condoléances aux personnes, familles, amis et collègues de travail touchées par ce deuil.

Ses obsèques auront lieu demain à 10 h 30 en l’église de Vallica.