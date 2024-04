Santini et Camilli remportent la 54ème édition de la Ronde de la Giraglia

La 54ème édition de la Ronde de la Giraglia s'est conclue avec la victoire de Guillaume Santini et de son copilote Jérôme Camilli. Au volant de leur Skoda Fabia Rally 2, l'équipage a su s'imposer dès la veille en prenant la tête de la course et en creusant un écart significatif sur leurs concurrents.

Le dimanche 14 avril, Santini et Camilli ont consolidé leur avance en remportant les deux dernières spéciales du rallye, organisé par l'ASA Bastiaise. Sur les neuf spéciales au programme, ils ont bouclé l'ensemble en 1 heure 24 minutes et 15 secondes, devançant Dumè Bianco et Emmanuelle Battesti, également sur Skoda Fabia, de 33 secondes.

La troisième place est revenue à Yannick Rossi et Kylian Sarmezan, qui ont piloté leur Alpine A 110 Rally avec brio. Cependant, l'abandon inattendu des vainqueurs de l'édition précédente, Hugo Micheli et Yoann Raffaelli, suite à une sortie de route avant le village de Canari, a marqué un tournant décisif dans la course.