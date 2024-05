Santé : La CSMF de Corse appelle à des reformes urgentes pour "aux spécificités et contraintes de l'insularité "

Dans une lettre adressée au Directeur général de la Caisse nationale d'assurance-maladie et au Ministre délégué en charge de la Santé, la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) de Corse a présenté une série de propositions pour améliorer la situation médicale en Corse. Depuis 18 mois, la CSMF Corse travaille en étroite collaboration avec les médecins libéraux pour faire entendre leur voix dans le cadre des négociations conventionnelles nationales. Ce travail de fond met en avant les spécificités et les contraintes liées à l'insularité, telles que la démographie médicale, l’attractivité du territoire et l’accessibilité aux soins.

Dans leur courrier, la CSMF Corse insiste sur l’importance d’« inscrire la Corse dans la convention » médicale nationale, une reconnaissance essentielle des spécificités insulaires. Ils réclament une « revalorisation à application immédiate de la consultation de médecine générale à 30 € » pour attirer davantage de praticiens sur l'île. Ils appellent également à revaloriser sans délai les consultations complexes et à ouvrir le cumul à 100 % des consultations et actes techniques pour les spécialistes.



Appel à une réforme de l’OPTAM

Selon eux, l’actuelle convention médicale ne répond plus aux attentes et aux besoins des professionnels de santé corses, ainsi dans leur lettre, les médecins de la CSMF Corse proposent la création d’un espace de liberté tarifaire, l'OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maitrisée), solvabilisé par la CNAM et les organismes complémentaires. Cette mesure permettrait de « remobiliser l'ensemble de la profession médicale », de la rendre plus attractive et de « restaurer la confiance » entre les patients et les médecins.

Ils demandent également que le gouvernement et les organismes complémentaires prennent en charge les compléments d'honoraires pour tous les assurés consultant un médecin OPTAM, sans augmenter les tarifs des contrats. Ouvrir l’OPTAM à tous donnerait aux médecins la possibilité de se concentrer sur l'expertise médicale tout en répondant aux engagements territoriaux.

La CSMF Corse appelle également à une réflexion approfondie sur la fiscalité, en tenant compte des particularités de l'insularité. De plus, elle souligne l'importance du partenariat public-privé, démontré pendant la crise sanitaire et lors des travaux sur le futur CHU de Corse.



Face à la crise actuelle, ces médecins exhortent le gouvernement à faire preuve de responsabilité. Ils réitèrent leur engagement à répondre aux besoins de la population insulaire et à renforcer l'offre de soins sur l'ensemble du territoire corse.



Les médecins libéraux corses seront aux côtés des établissements privés le 3 juin pour défendre une coopération essentielle au bien-être des habitants de l’île.