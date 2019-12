Santé : Il est désormais recommandé de vacciner les garçons contre le papillomavirus

La Haute Autorité de santé étend aux garçons âgés de 11 à 14 ans sa recommandation de vaccination contre les papillomavirus (HPV). Cette décision est largement appuyée par le soutien de nombreux professionnels. Cette recommandation sera intégrée dans le calendrier des vaccinations 2020 et mise en oeuvre d'ici à l'été prochain.



Chaque année en France, plus de 6000 nouveaux cas de cancers sont causés par la famille des papillomavirus. Un quart surviennent chez les hommes. Soit environ 1750 nouveaux cas chaque année chez les hommes, et 4580 chez les femmes. Le seul cancer du col de l'utérus tue encore 1100 femmes chaque année en France.



Le virus est sexuellement transmissible. Il se transmet par des pratiques sexuelles orales, mais aussi par l'anus ou le pénis. Chez l'homme, le cancer apparait surtout dans les voies orales.