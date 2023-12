Santa-Reparata-di-Balagna : chute de rochers sur Palmentu, "des risques faibles à négligeables"

"À la l’incendie du 25 juillet, des risques de chutes potentielles de rochers sur le hameau de Palmentu m’avaient été signalés par un conseiller municipal et par des administrés. Une inquiétude que je comprends tout à fait! J’ai donc contacté les services de l’État, de la DDT 2B (Direction départementale des Territoires) qui ont mandaté la BRGM " explique Marcel Torracinta, maire de Santa-Reparata-Di-Balagna.

Des premiers résultats plutôt positifs réalisés à distance n’avaient pourtant pas rassurés intégralement les santariparatacci et palmintacci.

"Des conclusions réalisées sur la base de photos qui faisaient état de risques faibles à négligeables pour les bâtis du hameau et la RD 263. Ce sont des études très techniques réalisées par des professionnels, même à distance. Mais la population était encore dubitative. J’ai donc décidé de rappeler les services de la DDT 2B qui ont rappelé le BRGM. Car il fallait rassurer la population. Mais avant de rassurer la population, il faut que l’on soit sûr du niveau de sécurité" continue Marcel Torracinta.



Le BRGM a donc réalisé début novembre une nouvelle expertise mais sur place.

" Les agents se sont rendus le 8 novembre, pour réaliser cette nouvelle étude in situ. Ils sont venus sans aucun souci. Ils ont passé toute la matinée et ils sont venus pour donner leur compte-rendu ".

Cette nouvelle visite a ainsi permis de confirmer le diagnostic préliminaire transmis le 29/08/2023. "Les blocs rocheux concernés ne montrent pas d’effets majeurs de l’incendie sur la roche, pouvant justifier une augmentation du risque de départ de blocs".

Concernant leur remobilisation, de nombreux blocs sont effectivement observés dans le versant en amont de la RD263 et du village. Cependant, ces blocs sont généralement posés à plat sur les anciennes terrasses et pour la plupart ne pourront pas être remobilisés, même en cas de ravinement autour de la base de ces blocs. Le risque résiduel est donc considéré "comme faible à négligeable" pour la RD263 et les bâtis.

" Ils ont pu voir que certains rochers auraient pu éclater sous le l’effet de la chaleur. Mais ça n’a pas été le cas".

Le document rédigé a ainsi confirmé tous les éléments techniques, le mairie a donc souhaité communiquer publiquement et par voie de presse, pour rassurer officiellement tout le monde.

" J’ai repris ce qu’il y avait dans le mail pour être le plus être le plus exhaustif, le plus clair et le plus transparent possible par rapport à la population. La question de la sécurité étant quand même f o ndamentale pour nous, il fallait véritablement faire intervenir un bureau spécialisé avec des ingénieurs pour offrir à la population cette réponse pour les rassurer."