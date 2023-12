Santa-Reparata-di-Balagna : Dernier jour pour profiter du marché de Noël

Après une pause forcée en raison des vents violents, le marché de Noël à Santa-Reparata-di-Balagna rouvre ses portes ce 3 décembre avec une aura encore plus festive pour sa 5e édition. Organisé par Claude Filippi et Antoine Grossi, l'événement connaît une expansion continue malgré les défis météorologiques. "Pour notre cinquième édition, nous avons 47 stands. Nous avons chaque année de plus en plus de demandes, mais malheureusement on se doit de refuser, par manque de place, par mesure de sécurité et afin de ne pas prendre de doublon pour garder de la diversité", explique Claude Filippi, organisatrice de l’événement.



Mais si l’esprit de Noël est au centre du marché, avec des stands de décoration et d’idées cadeaux, le savoir-faire nustrale et le savoir-faire sarde sont également à l’honneur. "Nous avons des stands de fromages, du sarde et du balanin. Mais aussi des artisans qui nous viennent du Sud. Nous avons de plus en plus de demandes d'artisans de toute l’île qui veulent se délocaliser pour faire connaître leurs produits. De Moltifau, Castifau, de la région cortenaise, de la plaine, de la région bastiaise, sans oublier les balanins". Côté restauration, à l'extérieur du chapiteau, les propositions sont très variées. Figatellu, viande à la broche, pizza, beignet et migliaccioli et les crêpes, vin chaud de la caravane. "Au départ on était parti pour faire un petit marché, et au fil de la discussion avec Antoine Grossi, propriétaire de l'hôtel restaurant la Santa , le marché s’est rapidement agrandi". Depuis, le binôme s’organise pour proposer chaque année le meilleur de l’événement. "Lui est au bar et moi au reste. Au départ, c'était un défi comme ça. On comptait juste l'organiser à la salle des fêtes. Et puis au final nous avons tellement eu de demandes que nous avons opté pour un chapiteau sur la place".



Un endroit convivial de 600 m² où règnent bonne ambiance et bonne humeur. "C'est vrai que ça a pris une certaine ampleur. Les gens sont contents de participer à notre marché qui est un marché convivial. Au niveau de la fréquentation, ça reste aléatoire selon les moments de la journée. Mais sur les 3 jours, il y a quand même une très bonne fréquentation. Chaque nouvelle année on essaye de s'améliorer. C’est un gros investissement et c'est pratiquement notre seule manifestation de l'année. Il y a de belles soirées au programme. Chaque année, on amène une petite pierre à l'édifice de façon à ce que les gens soient contents, et ils reviennent volontiers. On est bien évidemment content de faire ce genre de manifestations hivernal. Cela permet aux gens de se retrouver et de passer un petit moment ensemble, un moment convivial". Ce dimanche, pour la réouverture, les exposants seront de nouveau présents. " L’après-midi, il y aura un très beau spectacle d'enfants, des stands de maquillage et des projections de films de Noël" .



Pour prolonger la magie au-delà du marché, d'autres événements sont organisés par Claude Filippi avant Noël, avec entre autre le retour de Casa di Babbu Natale à Leclerc de Lisula.