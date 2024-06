Santa Maria di Lota rénove l'intégralité de son parc luminaire

La réhabilitation des parcs luminaires communaux est, aujourd’hui, une réelle urgence. Non seulement d’un point de vue énergétique, d’un point de vue économique, mais également social.

Les enjeux sont multiples : la sécurité des biens et des personnes, la maîtrise de la consommation d’énergie, ou encore, la diminution des nuisances lumineuses.



Financé à 29% par l’État via le Fonds Vert dont la Municipalité est lauréate, le chantier est également en partie soutenu par l'AUE ainsi qu’EDF.

Cette modernisation complète du parc comprend la dépose de 568 luminaires et la pose de 475 luminaires LED. Cela se traduira par une baisse de 82% de consommation énergétique, soit 220 000kW.h/an et une réduction de 170 tonnes de CO2/an. Et une économie de pès de 65 000 € pour les finances communales.





Les municipalités sont soumises à des exigences de performance dans de multiples domaines, au premier rang desquels figure la consommation énergétique. L’un des postes majeurs de dépenses concernant ce point est directement lié à l’éclairage public.

Nécessaire pour sécuriser le passage des piétons la nuit ainsi que la préservation de notre faune et de notre flore, le bon éclairage est celui alliant sûreté, réduction des coûts énergétiques, mais aussi confort visuel.

Et les coûts ne se limitent pas à la consommation électrique : s’y ajoute la maintenance, d’autant plus chère que le parc de la commune de Santa Maria di Lota était vieillissant.

Pour toutes ces raisons, la municipalité s’est engagée dans le programme de subvention du Fonds Vert, mis à disposition par le ministère de la Transition écologique, dont la commune de Santa Maria est lauréate.



L'objectif était triple.

Il s'agissait donc de réduire les charges d’éclairage, car il convient d'éclairer juste, en analysant les consommations, en utilisant des techniques éprouvées notamment grâce à l’éclairage à LED.

Autre objectif : assurer une maintenance préventive en optant pour des équipements et des fonctionnements économes en énergie.

Troisième objectif et non le moindre : valoriser le territoire et renforcer son attractivité en mettant en valeur des quatre hameaux (Miomu, Partine, Figarella et Mandriale) de la commune avec une identité lumineuse particulière, avec des spécificités par secteur.



Et le tout est en passe d'être être atteint ainsi que n'ont pas manqué de l'expliquer Guy Armanet, le maire de la commune, Don Marc Albertini, chef du service Territoires et Développement Durable, pour EDF et Cyrille Monti, chargé d'affaires à l'Agence d'urbanisme et de l'Environnement, travaillant au plan d'harmonisation de l'éclairage public en Corse, qui soulignent le sens de leur démarche commune dans notre vidéo, ainsi que tous les intervenants sur ce chantier financé par l'AUE (21%), EDF Corse (29%), l'État via le Fonds vert (28%) et la commune de Santa Maria (20%) pour un montant total de 805 750 €.