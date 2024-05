Santa-Maria-di-Lota : les élèves de l'école de Miomo sensibilisés à l'écologie

Mais l’éducation écologique ne s’arrête pas aux élèves. Les enfants de la commune, dont la présence était indispensable en ce jour, entendent d'ailleurs bien sensibiliser les aînés à travers les dessins qui ornent les cendriers qu'ils ont élaboré et qui changeront régulièrement. « Cela permet de ne pas s’habituer à leur présence », précise Gilles Chari, employé de e.Collecte. Et visiblement, les collectes de déchets, l'installation de cendriers et les actions bénévoles sur les plages restent encore plus que nécessaires. « En 2023, on a récolté une tonne de mégots dans la nature, précise Gilles Chari, et nous serons à une tonne et demi en 2024. » Et de préciser qu’il faut amasser 4 000 mégots pour obtenir un kilo, sur une île où « les déchets sont enfouis ».Selon Guy Armanet, une nette progression est toutefois à noter. « Pour donner un ordre d’idée, lors d'une collecte de déchets il y a dix ans, nous avions sorti plus de trois camions d’encombrants qui se trouvaient sur la plage et sous l’eau », se souvient-il. Désormais, le rendez-vous a « évolué, parce qu’il y a moins de déchets ». Le maire estime ainsi que les opérations répétées au fil des ans « ont porté leurs fruits ».