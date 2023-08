Santa Maria Poghju : Giovanni naît dans l'ambulance des pompiers

La rédaction le Dimanche 27 Août 2023 à 17:24

Lors de leurs mille et une interventions, les sapeurs-pompiers ne sont pas confrontés aux seuls malheurs des gens qui ont besoin de secours et de réconfort après un accident. Ils peuvent, aussi, assister et concourir à l'avènement d'heureux événements. Giovanni , qui est venu au monde ce dimanche entre Cervioni et Santa Maria Poghju, et sa maman peuvent en témoigner.

En tout cas Giovanni pressé d'exprimer sa reconnaissance aux pompiers, n'a pas attendu l'arrivée de l'ambulance des pompiers de Cervioni à l'hôpital de Bastia, pour le faire.

Vœux de prospérité au petit Giovanni, et félicitations à sa maman et sa petite famille.